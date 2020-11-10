РИАМО - 10 ноя. За сентябрь-октябрь текущего года Госинспекция по недвижимости провела почти 17,5 тысячи проверок неторговых московских организаций, 93% организаций выполняют предписания и соблюдают все меры профилактики коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы выявили 1157 нарушений. Это составляет всего 6,6% от общего числа проверок.

«46% от общего количества нарушений приходится на требования о выводе трети сотрудников на удаленную работу, 32% – на несоблюдение масочного и перчаточного режима, 22% – несоблюдение социальной дистанции, меньше всего нарушений – в пределах 1% – приходится на отсутствие дезинфицирующих средств», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил ответственное отношение московских организаций к соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции.

От общего числа проведенных проверок 23,3% пришлось на салоны красоты, массажа и СПА, 28% – на офисные здания, 5,7% – на спортивные объекты, 1,6% – на кинотеатры, театры, музеи, 41,4% на другие общественные места.

С апреля Госинспекция по недвижимости провела свыше 160 тысяч проверок, выявив более 4,7 тысячи нарушений.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- Власти Москвы не планируют останавливать стройки из‑за коронавируса. Эпидситуацию на стройках продолжают контролировать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.