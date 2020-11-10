РИАМО - 10 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что создание дублера Щелковского шоссе жизненно необходимо и есть два варианта по решению этого вопроса.

«У меня сложилась точка зрения, что эта дорога жизненно необходима давно. И за нее я борюсь, бьюсь всеми силами», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил, что Щелковское шоссе - это двухполосная дорога, на которой скапливаются машины и образуются пробки.

«Дело в том, что трассировка была проведена по границе «Лосиного острова» и возникла одна группа экологов-защитников <…>, а другие наши жители с ума сходят, которые стоят там в бесконечных пробках с детьми, по дороге на работу», - добавил губернатор.

Он отметил, что у вопроса по дублеру есть только два пути. Один из них предполагает убеждение экологов-защитников в том, что дорога нужна, а также объяснение им, что к парку «Лосиный остров» будет добавлена новая территория, которая расширит его границы. Второй путь - рассмотреть новую трассировку дороги.