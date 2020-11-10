РИАМО - 10 ноя. Порядка 20 миллионов деревьев посадили в Подмосковье в рамках восстановления лесов после нашествия жука-короеда, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рубили (деревья – ред.) мы с вами тогда, восемь лет назад, потому что жук-короед был. Все срубили, посадили 20 миллионов деревьев. Даже акция была «Посади свое дерево». Сейчас никто ничего не рубит», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что в Подмосковье не ведется строительство на территории лесов. Если рубка необходима для сооружения дороги, то по закону вместо одного срубленного дерева следует посадить два новых.

Эпидемия короеда-типографа началась в Подмосковье после разрушительной засухи 2010 года. Насекомое повредило 74 тысячи гектаров леса.