РИАМО - 10 ноя. За три следующих года в Москве на ремонт дорог и дорожных объектов планируется потратить 83 миллиарда рублей, уже в следующем году на эти цели будет выделено почти 24 миллиарда рублей, сообщила замруководителя департамента финансов столицы Светлана Губанова.

«В целях улучшения качественных характеристик и технического состояния улично-дорожной сети на ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог планируется направить 83 миллиарда рублей», — сказала Губанова в ходе заседания комиссии Московской городской думы.

За счет этих средств планируют провести ремонт улично-дорожной сети за три года на площади 43,9 миллиона квадратных метров, уточнила замруководителя департамента финансов города.

Губанова добавила, что в следующем году на ремонт объектов дорожного хозяйства в столице потратят почти 24 миллиарда рублей.