РИАМО - 10 ноя. За три следующих года в Москве на ремонт дорог и дорожных объектов планируется потратить 83 миллиарда рублей, уже в следующем году на эти цели будет выделено почти 24 миллиарда рублей, сообщила замруководителя департамента финансов столицы Светлана Губанова.
За счет этих средств планируют провести ремонт улично-дорожной сети за три года на площади 43,9 миллиона квадратных метров, уточнила замруководителя департамента финансов города.
Губанова добавила, что в следующем году на ремонт объектов дорожного хозяйства в столице потратят почти 24 миллиарда рублей.
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