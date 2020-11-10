РИАМО - 10 ноя. В Подмосковье на Новый год не будет массовых мероприятий, в то же время пока рано говорить о введении ограничений из-за коронавируса на праздниках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в мэрии Москвы сообщило об отмене массовых новогодних гуляний в столице из-за коронавируса.

«Массовых мероприятий нам также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он отметил, что говорить об ограничениях на праздниках пока рано, так как вводить их нужно исходя из ситуации.

«Сейчас мы не будем пытаться предугадать, но мы сделаем все для того, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле и с хорошими пожеланиями друг другу», - заключил губернатор.

В Подмосковье жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию, Студентов колледжей и вузов с 16 ноября переведут на удаленку. В общественных местах необходимо носить маски. Такие стандарты введены из-за пандемии коронавируса.

С начала пандемии в Московской области выявили 92 869 случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.