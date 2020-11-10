РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. В подмосковном Красногорске в нынешнем году закупили дополнительно 29 единиц снегоуборочной техники, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В конце следующей недели в регионе ожидается снег, по ночам – уже заморозки. Дорожные и коммунальные службы нашего округа к наступлению холодов готовы. 29 единиц спецтехники дополнительно закуплено в этом году, на данный момент автопарк снегоуборочной техники разного класса – более 130 единиц», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Также она добавила, что в округе заготовили 7,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

«Улицы и дворы при наступлении соответствующих погодных условий будут обработаны согласно нормативам, тем не менее автомобилистам стоит также позаботиться о своей безопасности и поменять летнюю резину на зимнюю», – заключила Хаймурзина.