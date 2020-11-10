РИАМО - 10 ноя. В столице в 2021 году на 30% сократятся расходы на закупку нового подвижного состава, при этом на эти цели за ближайшие три года будет потрачено около 202 миллиардов рублей, сообщила замруководителя департамента финансов города Москвы Светлана Губанова.

«Социально-экономическая ситуация, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции, оказала влияние на объем расходов по мероприятиям развития города. Расходы на закупку подвижного состава на 2021 год сокращены на 30% против расходов 2020 года», - сказала Губанова в ходе заседания комиссии Московской городской думы.

Она добавила, что в этом году на закупку подвижного состава было потрачено более 74 миллиардов рублей. Тогда как в следующем расходы составят уже 51,6 миллиарда рублей.

Ранее комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям рекомендовала столичному парламенту принять законопроект о бюджете города на 2021-2023 годы.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- В Роспотребнадзоре считают ситуацию с коронавирусом нестабильной. В России еще какое‑то время будет наблюдаться рост количества зараженных.

- Власти Москвы не планируют останавливать стройки из‑за коронавируса. Эпидситуацию на стройках продолжают контролировать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.