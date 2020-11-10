РИАМО - 10 ноя. Подмосковные власти уделяют приоритетное внимание благоустройству территорий, на что существует большой запрос со стороны жителей, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас жители благодарят и требуют, дают наказы: строй парки, строй тротуары, где можно, в том числе чтобы пользоваться велосипедом и безопасно гулять с ребенком. Запрос (на благоустроенную среду - ред.) огроменный. И те леса, которые были заброшены, мы приводим в порядок», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что благоустроительные работы проводятся без вреда для лесов.

В настоящее время в Московской области проводится благоустройство 46 общественных территорий. Также в этом году в регионе провели комплексное благоустройство 687 дворов.