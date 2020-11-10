РИАМО - 10 ноя. Подмосковные власти не намерены реализовывать политику по борьбе с личным транспортом в пользу общественного, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прелесть в балансе, гармонии. Хорошо, когда ты можешь на машине доехать, припарковаться, удобно воспользоваться каршерингом. Или почитать книжку в МЦД. И общественный транспорт каждый год растет, и машин прибавляется», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в Подмосковье строят транспортные развязки, переезды и дороги, запускают новые маршруты общественного транспорта.

Ранее Воробьев заявил, что создание удобных выездов и въездов в новые микрорайоны является приоритетной задачей в сфере развития транспортной инфраструктуры Подмосковья.