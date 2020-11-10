РИАМО - 10 ноя. С начала года в столице было выдано 41 разрешение на возведение домов по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, программа реновации реализуется по плану. Сотрудники Стройкомплекса работают с документацией, рассматривают дополнительные стартовые площадки и проводят различные проверки как в очном, так и удаленном режиме. В результате этой работы с начала года было выдано 41 разрешение на строительство домов для переселения участников программы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Наибольшее количество разрешений на строительство домов по программе реновации было выдано в Юго-Восточном и Северо-Восточном округах, где на каждый из них пришлось по восемь таких разрешений. Помимо тщательной проверки документов, ведется также контроль за строительными работами.

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз проводит лабораторно-инструментальные исследования и регулярные инспекционные проверки, следит за качеством работ на всех этапах строительства — от котлована до отделки и благоустройства», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко.

Обновление списка стартовых площадок – важный этап в планировании застройки по программе реновации. Включение 10 новых адресов в качестве стартовых площадок было обозначено в постановлении, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Они располагаются в шести районах столицы и в пяти административных

округах, где планируется построить 163,9 тысячи квадратных метров жилья.