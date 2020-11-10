РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Пробка общей протяженностью свыше 8 километров образовалась на Новорижском и Ильинском шоссе при подъезде к подмосковному Красногорску, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается в столице на проспекте Маршала Жукова в районе пересечения с Крылатской улицей, продолжается на Новорижском шоссе до съезда в Красногорск. Далее затор наблюдается на кругу и на Ильинском шоссе в сторону Волоколамского шоссе до пересечения с Заводской улицей. Общая протяженность пробки более 8 километров.

Также затруднено движение на нескольких участках Волоколамского шоссе в сторону области.