РИАМО - 10 ноя. Компания «Пери», дочерняя компания крупнейшего в мире производителя и поставщика опалубки и строительных лесов, открыла в Подмосковье свою академию по обучению профессии монтажника, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках образовательного проекта специалисты строительной и промышленной отрасли могут получить две профессии с выдачей свидетельств государственного образца: «Монтажник строительных лесов и подмостей» и «Монтажник опалубочных систем».

«Занятия в Академии PERI проходят очно: в Ногинске (на базе учебного класса, расположенного в головном комплексе ООО «Пери») и Королеве (на базе колледжа)», - говорится в сообщении.

Также студенты могут обучаться и в онлайн-формате. Общий объем инвестиций в проект - около 30 миллионов рублей.

Планируется, что первый выпуск студентов академии состоится уже в мае 2021 года. Для специальности «Монтажник опалубочных систем» инженеры и супервайзеры PERI совместно с преподавателями техникума имени С.П. Королева (Межрегиональный центр компетенций) подготовили программу в соответствии с профстандартом, которая прошла подтверждение в министерстве образования.

С осени 2021 года эту специальность смогут ввести в свои программы и другие среднеспециальные учебные заведения страны. Кроме того, Академия PERI предлагает различные программы повышения квалификации по широким темам в строительной и промышленных отраслях для специалистов любого уровня организации.

«Иностранные компании, работающие в Московской области, уделяют большое внимание уровню специалистов. Mercedes и Hino используют возможности региональных учебных заведений: они подключили к подготовке высококвалифицированных кадров наши техникумы и колледжи. Knauf и PERI создают свои образовательные проекты. Это помогает развитию предприятий и в целом промышленной отрасли Подмосковья», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.