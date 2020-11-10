РИАМО - 10 ноя. В столице проведут конкурс на поставку лекарств, победитель по условиям конкурса в течение двух лет запустит в городе фармацевтическое производство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С победителем конкурса правительство столицы в начале 2021 года заключит офсетный контракт на 10 лет. Он должен будет локализовать и модернизировать производство 20 средств, включая жизненно необходимые препараты.

«На предприятии будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На протяжении восьми лет власти города будут закупать у победителя препараты на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Это будет уже пятый офсетный контракт, заключенный Москвой. Предыдущие заключены на объем частных инвестиций суммой 11,9 миллиарда рублей, объем закупок составил 71,6 миллиарда рублей.