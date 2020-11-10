РИАМО - 10 ноя. В столице проведут конкурс на поставку лекарств, победитель по условиям конкурса в течение двух лет запустит в городе фармацевтическое производство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
С победителем конкурса правительство столицы в начале 2021 года заключит офсетный контракт на 10 лет. Он должен будет локализовать и модернизировать производство 20 средств, включая жизненно необходимые препараты.
На протяжении восьми лет власти города будут закупать у победителя препараты на сумму 1,1 миллиарда рублей.
Это будет уже пятый офсетный контракт, заключенный Москвой. Предыдущие заключены на объем частных инвестиций суммой 11,9 миллиарда рублей, объем закупок составил 71,6 миллиарда рублей.
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