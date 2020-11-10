РИАМО - 10 ноя. Полицейские Дмитровского городского округа задержали подозреваемых в браконьерстве, которые убили четырех оленей, охотничьим ресурсам РФ нанесен ущерб в размере более 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Задержаны трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по месту проживания одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 10 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, боеприпасы, внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, и микроавтобус, перевозивший туши убитых животных.

При осмотре территории принадлежащей ему фермы обнаружили могильник с останками животных.