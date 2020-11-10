РИАМО - 10 ноя. В текущем году Подмосковье потратит на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции порядка 60 миллиардов рублей, эти средства необходимы для закупки лекарств и выплат медикам, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«2020 год мы закончим на уровне 2019 года, мы не прибавим ни копейки - это раз, но мы потратим еще порядка 60 миллиардов только на Covid-19», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, эти средства предназначены на выплаты медикам, коечный фонд, закупку средств индивидуальной защиты, кислородных установок и лекарств, новые машины скорой помощи и многое другое.

«Усиление необходимо. Поэтому это серьезный удар по нашим (экономическим - ред.) планам», - отметил Воробьев.

Губернатор пояснил, что из-за новых расходов в регионе придется скорректировать программы строительства дорог и благоустройства.

«Придержим новые дороги и развязки, где-то будем вынуждены сместить по срокам благоустройство», - сказал Воробьев.

При этом глава региона подчеркнул, что запрос на благоустройство в Московской области очень большой.

«Все дополнительные ресурсы бросаем на развитие родного Подмосковья», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.