РИАМО - 10 ноя. В Московской области финансирование госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году вырастет более чем на 1 миллиард рублей и составит 9,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Увеличить расходы планируется на подпрограммы: «Комфортная городская среда» на 419 миллионов рублей (всего более 7,6 миллиарда рублей) и «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» на 646 миллионов рублей (всего почти 1,3 миллиарда рублей).

«В 2021 году планируется: благоустроить 47 общественных территорий; 657 дворовых территорий; установить 343 системы наружного освещения; 229 детских игровых площадок и благоустроить 18 парков культуры и отдыха», - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игоря Коханого, в 2021 году также предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт подъездов в многоквартирных домах. На это планируется выделить 692 миллиона рублей.

Депутат отметил, в текущем году ремонт выполнен в 153 подъездах на сумму 48,1 миллиона рублей. В 2019 году было отремонтировано 14,5 тысячи подъездов на сумму 4,4 миллиарда рублей.

«По части строительства соцобъектов упор будет сделан на здравоохранение. Расходы планируется увеличить на 699 миллионов рублей и в итоге они составят более 3,7 миллиарда рублей. Это связано в том числе с завершением в 2021 году строительства крупного объекта – поликлиники в Реутове на 700 посещений», - сказал Коханый.

По программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2021 году планируется построить и реконструировать: 5 объектов здравоохранения, 34 объекта образования, 3 объекта спорта, 3 объекта культуры и 2 здания административного назначения.