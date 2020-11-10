РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 ноя. Власти призвали жителей Котельников не бросать мусор у пруда Силикат, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Котельники - небольшой город, и мы должны оберегать наши достопримечательности и места общего досуга. Мы с вами должны заботиться о сохранении таких мест в чистоте. Пруд на Силикате нуждается в нашей помощи, и по мере сил и средств администрация города старается поддерживать там чистоту и порядок», - говорится в сообщении.

Сотрудники МБУ «Спецтранс» провели работу по очистке водной поверхности пруда. Жителей призывают донести мусор до урны, а не бросать его под ноги.