РИАМО - 10 ноя. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню сотрудников органов внутренних дел, состоялось во вторник в управлении МВД России по Ленинскому округу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава округа Алексей Спасский поздравил сотрудников, поблагодарил за добросовестную службу и наградил благодарностями и памятными знаками от муниципалитета. Кроме того, семерым сотрудникам полиции Спасский вручил сертификаты на квартиры.

«Уверен, на успешное выполнение поставленных задач влияют не только профессиональные качества сотрудников, но и условия, в которых они работают и живут», – сказал глава Ленинского округа.

Он отметил, что у руководства муниципалитета с управлением МВД России по Ленинскому округу сложились добрые отношения, в основе которых – взаимопонимание и сотрудничество.

Всего в этом году в округе жилье от муниципалитета получили 12 сотрудников органов внутренних дел.