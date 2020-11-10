РИАМО - 10 ноя. Подмосковные учреждения культуры продолжают свою работу даже тогда, когда они закрыты для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Новые онлайн-форматы интересны жителям и объединяют творческую интеллигенцию региона», – говорится в сообщении.

Так, музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы проводит телемосты и совместные трансляции с другими музеями.

Проект #Телемостсмузеем – это возможность общения и обмен опытом с коллегами, а также – диалог с посетителями.

3 ноября, в «Ночь искусств», Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы провел телемост с Раменским историко-художественный музеем.

А 9 ноября жители Люберец смогли увидеть онлайн-трансляцию из единственного в России музея оптического стекла, находящегося на действующем предприятии в Лыткарине.

Впереди – телемост с Химкинской картинной галереей имени С.Н. Горшина и с Московским интерактивным музеем оружия.