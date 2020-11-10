РИАМО - 10 ноя. В конце ноября первая группа машинистов электровоза будет направлена на обучение по специальности помощник машиниста электропоезда, в нее войдут 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Компания заключит с ними ученические договоры и полностью возьмет на себя расходы по обучению.

«Все этапы обучения будут проходить на базе Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ), с которым компания сотрудничает уже несколько лет», – говорится в сообщении.

Срок обучения – три месяца, за это время будут изучены такие дисциплины, как: электробезопасность, устройство электропоезда, ПТЭ (правила технической эксплуатации ж/д транспорта), тормоза и другие.

«ЦППК разработала эту программу специально для укрепления кадрового потенциала. После переквалификации мы получим специалистов, которые пройдут все ступени обучения и в полной мере будут обладать всеми необходимыми навыками и качествами для работы на столь ответственной должности. Набор в группы открыт», – сказал начальник отдела управления персоналом АО «Центральная ППК» Евгений Шестухин.

После сдачи квалификационного экзамена выпускники будут трудоустроены в компанию на должность помощник машиниста электропоезда. В дальнейшем их направят на обучение по специальности машинист.

В 2020 году будут обучены около 250 сотрудников – 100 машинистов и более 140 помощников машиниста. В 2021 году – более 500: 250 машинистов и 280 помощников машинистов.

По вопросам участия в программе, а также трудоустройства на открытые вакансии можно связаться по телефону: 8(495)587-78-98, либо направить свои вопросы по адресу: dp@central-ppk.ru.