РИАМО - 10 ноя. В столичном аэропорту Шереметьево полиция задержала авиадебошира, который грозился совершить теракт на борту самолета, летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 9 ноября. Транспортную полицию вызвали из-за неадекватного поведения мужчины.

«Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что непосредственно перед вылетом 24-летний мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания не реагировал и угрожал совершить теракт», — отмечается в материале.

Опасных предметов на борту самолета при проверке полицейские не нашли.

В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.