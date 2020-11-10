РИАМО - 10 ноя. Все городские свалки в Подмосковье закроют к концу текущего года, закрытые объекты ждет рекультивация, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К нам приезжают и смотрят на наши комплексы по переработке отходов. Все передовые страны строили целую культуру по переработке мусора. У нас были городские свалки. Это безобразие мы в этом году закрываем. Свалок будет ноль», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что старые свалки в регионе проходят рекультивацию.

«Этот холм должен радовать глаз, и не должно быть неприятного запаха. <...> Проблему со строительным мусором мы тоже решим», - заключил Воробьев.

В Подмосковье идут активные работы по рекультивации мусорных полигонов. Рекультивация осуществляется в рамках национального проекта «Экология».