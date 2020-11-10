РИАМО - 10 ноя. Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками, богословское заключение​ уже вынесли, сообщает «Интерфакс».​

«Межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях», - говорится в сообщении.

Исключения могут быть допущены, если, например, немусульманка считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.