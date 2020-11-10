РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Единовременную финансовую помощь на организацию своего дела при поддержке службы занятости населения получили с начала текущего года 18 безработных жителей Балашихи, сообщается на странице управления соцзащиты населения по городскому округу Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Единовременная финансовая помощь в 2020 году составляет 145 560 рублей, дополнительно 7,5 тысячи рублей - на подготовку документов. В бюджете на эти цели предусмотрено 2 миллиона 518 тысяч рублей.

«В Московской области безработным гражданам при поддержке службы занятости предоставляется единовременная финансовая помощь в целях организации собственного дела. В городском округе Балашиха с начала года 18 человек открыли собственное дело с помощью центра занятости населения», - говорится в сообщении.

По словам начальника управления соцзащиты населения по городскому округу Игоря Мамонкина, в Подмосковье реализуется целый комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения.

«Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела является очень востребованной услугой среди граждан», - подчеркнул Мамонкин.