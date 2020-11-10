РИАМО - 10 ноя. В столице пожарные ликвидировали возгорание на Дубнинской улице, дом 79, где располагался автосервис, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 16:53. Спасатели обнаружили в ангаре открытое горение на общей площади 200 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 18:04 пожар был ликвидирован», — отмечается в материале.

Во время тушения пожарные спасли одного человека и передали его медикам для оказания помощи.