РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Депутаты Люберец поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником и вручили полицейским благодарственные письма, грамоты и ценные подарки от Совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия» в горокруге.

Во вторник в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Люберец Александр Шлапак и депутат Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Дмитрий Коровкин поздравили полицейских с профессиональным праздником.

«Защита прав граждан, борьба с преступностью и несправедливостью — дело смелых и самоотверженных людей. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» охраняют нашу безопасность и безопасность наших семей. Благодаря вам мы спим спокойно. Люберчане доверяют вам и возлагают на представителей закона большие надежды. Спасибо за ваш ежедневный труд», - сказал Шлапак.

Народные избранники пожелали правоохранителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Люберец.