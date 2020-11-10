РИАМО - 10 ноя. В столице пожарные локализовали возгорание в ангаре по адресу: улица Дубнинская, дом 79, также они спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Спасенного человека передали медикам для оказания помощи.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 17:45 пожар был локализован», — отмечается в материале.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 16:53. Спасатели обнаружили в ангаре открытое горение на общей площади 200 квадратных метров. В помещении располагался автосервис.