РИАМО - 10 ноя. Заведующая Домом культуры «Хорлово» городского округа Воскресенск Лариса Соболева прошла в четвертьфинал конкурса «Лучшие руководители РФ», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ 2020-2021 годов», который проводят администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС, было подано более 30 тысяч заявок, но после тщательного отбора в четвертьфинал прошла только 1 тысяча человек», — говорится в сообщении.

Среди них - заведующая Домом культуры «Хорлово» культурно-просветительно-спортивного центра «Родник» Лариса Соболева. Теперь победителя определит народное голосование. Поддержать участницу можно по ссылке: http://визиткаруководителя.рф/lenta/users/id=62204.

Инициатором организации данного конкурса стал президент России Владимир Путин, который много времени и внимания уделяет этому процессу с самого начала конкурсной программы и до публичного финала. Такое внимание со стороны президента РФ заставляет еще больше переживать его конкурсантов, накладывает на них большую ответственность и мотивирует выкладываться по полной.

Конкурс «Лучшие руководители РФ» в некотором смысле является инновационным. Оценка участников конкурса производится на основе многокомпонентного анализа. В основу его положен принцип работы внешних экспертных групп. Большинство внешних экспертов (более 300 человек) – это преподаватели ведущих вузов из разных регионов России, имеющие научные звания и достаточный уровень компетенций в области системы качества.

Победители конкурса будут рекомендованы к внесению в федеральный резерв управленческих кадров страны.

Для того чтобы проголосовать, необходимо пройти небольшую регистрацию на сайте конкурса, далее, чтобы найти визитную карточку для голосования, можно перейти еще раз по ссылке http://визиткаруководителя.рф/lenta/users/id=62204 или ввести в поиске на сайте конкурса: Соболева или Воскресенск.​