РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Крышки двух люков восстановили на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа написал на портал жалобу на два открытых канализационных люка на шоссе Энтузиастов. Он отметил, что крышки лежат рядом, и попросил закрыть люки. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Рассмотрев обращение по вопросу восстановления люков связи по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, сообщаем, что 9 ноября проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по восстановлению люков связи проведены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.