РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В Дубровицкой школе Подольска провели торжественное мероприятие ко Дню сотрудников органов внутренних дел России, на котором поздравили полицейских с праздником, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«10 ноября в Дубровицкой средней общеобразовательной школе имени Героя России Александра Монетова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел России. Директор школы Надежда Бухвостова поздравила сотрудников полиции с праздником, пожелала мирного чистого неба над головой, благополучия и успехов в дальнейшей нелегкой, но нужной стране службе», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие родители сыновей, погибших при исполнении служебного долга в Чечне, Героя России Александра Монетова – Геннадий и Валентина, мать лейтенанта милиции, погибшего от рук банды убийц Александра Ганченко Надежда, сотрудники полиции, представители территориального отдела «Дубровицкий», учащиеся Дубровицкой средней школы, ветераны.