РИАМО - 10 ноя. Новым вице-премьером России стал экс-министр энергетики РФ Александр Новак, указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, занимавшего до этого пост главы Минэнерго РФ, для назначения на пост вице-премьера.

В качестве преемника Новака председатель правительства предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.​