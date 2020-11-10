РИАМО - 10 ноя. В столице на Рублево-Успенском шоссе перекрыли движение транспорта в обе стороны из-за обрушения ограничительной балки от моста на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Во вторник днем на Рублево-Успенском шоссе в Москве упала ограничительная балка высоты под МКАД.

«Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в обе стороны, а также с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенское шоссе в область и с внешней стороны МКАД на Рублево-Успенское шоссе в центр», — отмечается в материале.

Объехать можно по развязке на пересечении МКАД и Рублевского шоссе, а также по проспекту Маршала Жукова и улице Молодогвардейской в сторону области, Обводному шоссе, Новорижскому шоссе в сторону центра.