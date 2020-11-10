РИАМО - 10 ноя. Врачи Одинцовской областной больницы награждены орденами Пирогова за значимый вклад в борьбу с пандемией Covid-19, награды медикам вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Также в список награжденных вошли курсанты военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которые сейчас работают в госпитале на базе КВЦ «Патриот».

«Наш президент поставил задачу – это сохранение жизней людей. Все необходимые ресурсы предусмотрены для этого. Огромные слова благодарности за вежливость, за профессионализм и врачей, и среднего медицинского персонала. Сколько угодно можно организовывать наличие коек, кислорода, закупать СИЗы, но без них ничего не работает. Весной и сейчас мобилизованы порядка 30 тысяч врачей, среднего медперсонала и тех, кто помогает - все это бесценные кадры», — сказал Воробьев.

В больнице Одинцова обустроили 130 коек для инфекционных больных, за время пандемии в учреждении лечились 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом.

Руководитель центра анестезиологии-реанимации Денис Цветков работает в «красной зоне», в течение двух месяцев помогал коллегам в Казахстане.

«Наши врачи работают по «максималке». Ни один тяжелый пациент не остается без внимания, мы полностью охватываем тот объем пациентов, который требуется. Благодаря поддержке министерства здравоохранения мы были своевременно переоборудованы и оснащены, это очень облегчило работу», — сказал Цветков.

Курсанты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени С. М. Кирова добровольно отправились в госпиталь в «Патриоте» для оказания помощи больным.

«Я осознанно принял решение лететь сюда, мои родители меня поддержали. Это возможность приобретения опыта и знаний, которые не получить в обычных условиях обучения. Мы делали инъекции, капельницы, занимались взятием крови, мазков при поступлении заболевших», — сказал курсант пятого курса Даниил Воробьев.

Он отметил, что курсанты работали на КТ-аппаратах или в лабораторной диагностике. Командование организовало все на высшем уровне. Смены длились по шесть часов в «красной зоне», после проводилась санобработка. Выделялось время и на отдых, и на обучение. Обучение проходило дистанционно.

Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- В Роспотребнадзоре считают ситуацию с коронавирусом нестабильной. В России еще какое‑то время будет наблюдаться рост количества зараженных.

- Власти Москвы не планируют останавливать стройки из‑за коронавируса. Эпидситуацию на стройках продолжают контролировать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.