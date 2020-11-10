РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 ноя. В поликлиники городского округа Мытищи поступает порядка 2 тысяч вызовов в день, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Главный врач Мытищинской городской клинической больницы отметил, что нагрузка на поликлиники сейчас колоссальная.

«Самые большие дни по вызовам - это понедельники и вторники. Количество вызовов доходит до 2 тысяч в день. На это количество вызовов у нас отработано 66 бригад, 11 из неотложной медицинской помощи. Остальные бригады сформированы непосредственно в самих поликлиниках, обеспечены транспортом, и мы стараемся в течение дня все эти вызовы обслужить», - сказал Третьяков.

Он добавил, что часть вызовов, к сожалению, невозможно обслужить в один день, тогда они переносятся на следующий.

«Медицинские работники такие же люди, как и все остальные. Они тоже болеют, уходят на больничные. Иногда они это заболевание переносят значительно тяжелее, поскольку есть многократные контакты с пациентами, которые уже болеют коронавирусом», - отметил Третьяков.