РИАМО - 10 ноя. Вечером во вторник дороги в Москве могут быть загружены до 8 баллов, одна из причин — перекрытие Рублево-Успенского шоссе в районе МКАД в оба направления из-за падения ограничительной балки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«До 18 часов действует экстренное предупреждение по погоде: возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололедица местами», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на 82 километре МКАД, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Рязанский проспект.