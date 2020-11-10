РИАМО - 10 ноя. Басманный суд Москвы во вторник изменил меру пресечения в отношении исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, отправив его под домашний арест, сообщил представитель пресс-службы суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

«Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест», - сказал собеседник агентства.

Срок ареста – до 30 ноября.

Хабарова обвиняют в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт.