РИАМО - 10 ноя. Басманный суд Москвы во вторник изменил меру пресечения в отношении исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, отправив его под домашний арест, сообщил представитель пресс-службы суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.
«Избранная ранее мера пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест», - сказал собеседник агентства.
Срок ареста – до 30 ноября.
Хабарова обвиняют в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.
Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт.
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