РИАМО - 10 ноя. В ходе рейда по торговым центрам на западе Москвы выявлено 62 нарушителя перчаточно-масочного режима, сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Рамиль Незаметдинов.

Рейды, направленные на выявление нарушителей, прошли в торговых центрах «Фили Град», «Бульвар» и «Мини Молл».

«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведено обследование нескольких торговых центов на территории Западного административного округа на предмет соблюдения гражданами масочно-перчаточного режима. Выявлено 62 нарушения, составлены протоколы об административной отвественности», – сказал Незаметдинов.

Он добавил, что штраф за нарушение для граждан составляет 4 тысячи рублей.

Ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции, значительно сокращает риск заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

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- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

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