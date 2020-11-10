РИАМО - 10 ноя. Уникальное высокоэффективное лекарственное средство разработали ученые из Подмосковья на основе диоксида церия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Препарат обладает противовоспалительным, регенерирующим, бактерицидным и обезболивающим действиями. По эффективности, полифункционалности и широте спектра действия препарат Panacerium аналогов в стране и за рубежом не имеет», — говорится в сообщении.

Над лекарством работали десять лет. Эффективность препарата получила официальное подтверждение, зарегистрирован собственный товарный̆ знак.

«Пущино — это уникальный город, где созданы лучшие условия для развития технологий, находящихся на стыке химии, биологии и физики. Не случайно этот подмосковный наукоград является одним из главных центров биохимических наук в России», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.