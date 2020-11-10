РИАМО - 10 ноя. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и благоустройства природных и озелененных территорий завершится 19 ноября, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

«Заявки принимаются с 20 октября до 19 ноября. После чего жюри, которое состоит из преподавателей различных вузов, которые занимаются экологией и являются профессионалами в своих областях, рассмотрит все заявки. Победители будут объявлены где-то, наверно, в середине декабря», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что традиционно церемония награждения проходила в очном формате в Белом зале мэрии, а в этом году из-за пандемии она может пройти в онлайн-формате.

Всего премия включает в себя два конкурса: «За лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы» и «За лучший проект в области охраны окружающей среды». В первом конкурсе будет одна номинация, а во втором - четыре.