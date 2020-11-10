РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Порядка 220 спортсменок из Москвы и Подмосковья приняли участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Юные гимнастки физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в течение двух дней - 9 и 10 ноября. Турнир проводится традиционно уже несколько лет.

«Из-за пандемии коронавируса очно участие в турнире «Юные гимнастки ФСПО» приняли порядка 220 спортсменок из Москвы и Московской области. Участницы из других регионов соревновались онлайн, судьи оценивали их выступления дистанционно», - сказал Ружицкий.

По словам главного судьи турнира Елены Розановой, в соревнованиях принимали участие гимнастки 2004 года рождения и старше. Победительницам в каждой возрастной категории вручили медали и грамоты, отличившиеся участницы получили подарки.

Турнир проводили с соблюдением всех мер безопасности: участницы вне выступлений носили маски. Разные команды и индивидуальные участницы соблюдали социальную дистанцию. Также на турнире не было зрителей.