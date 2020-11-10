РИАМО - 10 ноя. Очередной всероссийский тест на знание Конституции РФ проведут 12 декабря, говорится в сообщении пресс-службы организаторов проекта — общественного движения «Гражданин».

«В 2020 году всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в форме добровольного электронного теста для лиц старше 12 лет в двух форматах: на официальных площадках акции и на платформе «Гражданин» в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Чтобы стать участником акции, необходимо 12 декабря перейти на сайт в раздел «Всероссийский тест на знание конституции РФ», а далее нажать кнопку «Пройти тест». Затем следует заполнить анкетную часть и ID куратора.

В этом году в формировании вопросов теста приняли участие известные эксперты. Акцию поддержали актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие лидеры общественного мнения.

В прошлом году в акции приняли участие свыше 282 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации, а также в Греции, Монголии, Гвинее, Нигерии и других странах.