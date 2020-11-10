РИАМО - 10 ноя. Согласно данным Центробанка России, официальный курс евро снизился до 90,36 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро на 11 ноября сократился на 1,14 рубля и составил 90,3557 рубля. Курс доллара понизился на 55,37 копейки и достиг 76,3978 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 81,73 копейки, до 82,6789 рубля.

По мнению аналитиков, довольно быстрая стабилизация ситуации на глобальных рынках и возобновившийся рост нефтяных котировок позитивно сказались на динамике национальной валюты.​​