РИАМО - 10 ноя. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов министерства внутренних дел с профессиональным праздником, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник в России отмечается День работника органов внутренних дел. Его празднуют ежегодно 10 ноября.​

«Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — сказал Путин.

Он добавил, что для работы полицейским нужно иметь такие качества, как воля, порядочность и честность. При этом правоохранители должны быть готовы выдерживать высокие нагрузки.

Глава государства особенно подчеркнул вклад ветеранов, которые являются примером для молодых сотрудников.​