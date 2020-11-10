РИАМО - 10 ноя. С начала осени по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья в регионе устранили 314 нарушений в содержании средств наружного освещения в муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество нарушений устранено в Балашихе, Домодедове, Клину, Химках, Сергиевом Посаде, Ступине, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Коломне, Луховицах и Раменском», – говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в момент проведения специальной плановой операции «Свет». В рамках нее инспекторы ведомства наблюдают за состоянием и содержанием объектов наружного освещения на территориях муниципалитетов области.