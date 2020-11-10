РИАМО - 10 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках совещания по подготовке уборочной техники к зимнему сезону поручил к 1 декабря полностью закупить запас противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В округе 703 автомобильные дороги общего пользования суммарной площадью 3,1 миллиона квадратных метра. Общее количество используемой спецтехники для очистки дорог в зимний сезон — 77 единиц. Потребность в противогололедных материалах составляет 24,1 тысячи тонн, из них заготовлено более 22 тысяч.

«К 1 декабря необходимо докупить и заготовить оставшийся объем. Наши подрядные организации должны иметь избыточные коммунальные мощности, достаточный резерв — и по людям, и по технике, и по инвентарю, и по противогололедным материалам. Должен быть план мобилизации на случай аномальных снегопадов», — сказал Иванов.

Глава округа напомнил про февраль 2018 года, когда за двое суток в регионе выпала месячная норма осадков и случился коллапс.

«Достаточных резервов не оказалось. Потребовались недели, чтобы мобилизовать все возможные силы и навести порядок. Такого повториться не должно. Мы должны отработать этот зимний сезон так, чтобы у жителей не возникало вопросов и жалоб по работе наших коммунальных служб», — отметил Иванов.

По его словам, в прошлом году в округе получили в три раза меньше обращений на «Добродел» о состоянии дорог в зимний период, поэтому в этом сезоне должно быть еще меньше.

Глава муниципалитета поручил дорожным службам совместно с представителями ЦУРа проанализировать обращения жителей за прошедшие года и на основе этого пересмотреть алгоритм работы. Также он отметил, что необходимо обеспечить подключение всей дорожной техники к системе «АИС» до 30 ноября.

В этот зимний сезон дороги обслуживают шесть подрядных организаций: «Одинцовское ДРСУ», «ИД-Инжиринг», «Олимп-1», «Рассвет-энергия», МБУ «Благоустройство и развитие Одинцовского ГО», МБУ «Благоустройство и озеленение «Горки-2».