РИАМО – 10 ноя. В России пройдет самый выгодный день в году — «Зелёный день» от Сбера, он состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.

«Зелёный день», приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же «Зелёный день «участниками акции стали миллионы россиян.

«Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш «Зелёный день» поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Он отметил, что два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения компании.

«Мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека», — добавил Хасис.

Он уточнил, что на этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм.

В этом году «Зелёный день» пройдёт в три этапа: по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях.

11–12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

В «Зелёный день» Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом более чем в 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников «Зелёного дня».

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.