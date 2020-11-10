РИАМО - 10 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Котловка в День сотрудника органов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Новое здание райотдела полиции расположено на Нагорной улице, в доме 6. Его строили с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.
«За последние годы было отремонтировано и благоустроено порядка 200 объектов ГУВД по Москве, построено 18 современных зданий. Сегодня мы передаем столичным полицейским новое здание отдела внутренних дел в Котловке», — сказал Собянин.
Общая площадь трехэтажного здания составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Отдел оснастили современными инженерными системами, укомплектовали мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.
Территорию вокруг здания благоустроили и озеленили. Кроме того, там установили спортивные площадки для подготовки сотрудников.
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