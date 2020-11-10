РИАМО – 10 ноя. Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ответил теледоктору Александру Мясникову, что пациенты не виноваты в избыточном количестве медицинских обследований, сообщает Nation News.

Ранее Мясников заявил, что государство «зря тратит деньги» на постоянные обследования пациентов, поскольку на действительно необходимые мероприятия денег уже не хватает.

«Заболела голова — компьютерная томография, закололо в боку — ультразвук. Потом мы находим кисту, камень, потом делаем пункцию, назначаем операции, а потом оказывается — не надо было ничего делать. Находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину», — сказал Мясников.

На это заявление Онищенко ответил, что граждане не сами назначают себе обследования. Это делается по назначению врачей, в том числе в частных клиниках.

Онищенко также предложил чаще делать профилактические обследования, чтобы предотвратить развитие заболеваний.