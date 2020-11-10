РИАМО - 10 ноя. В Подмосковье производители пищевой продукции получили субсидии более чем на 16,6 миллиона рублей, данная мера поддержки призвана стимулировать производителей к активной производственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов, предприятиям агропромышленного комплекса Подмосковья доведены средства бюджета Московской области в размере, превышающем 16,6 миллиона рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что мера направлена на стимулирование производителей к активной деятельности, которая положительно скажется на экономическом климате области.

По вопросам, которые возникают на тему предоставления обозначенной субсидии, необходимо обращаться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Субсидия была разработана в 2020 году в рамках поддержки предприятий во время пандемии коронавируса. Эта мера поддержки будет действовать до конца 2021 года.