РИАМО - 10 ноя. На Рублево-Успенском шоссе в Москве упала ограничительная балка высоты под МКАД, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД в оба направления. На месте работают аварийные службы», - говорится в сообщении.

Движение по Рублево-Успенскому шоссе в строну МКАД затруднено на протяжении 1,6 километра.

Информацию о перекрытии также опубликовали на дорожных табло.

Видео с места обрушения ограничительной балки от моста на МКАД>>